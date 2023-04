HiPhi, il marchio cinese è pronto portare le sue auto elettriche in Europa

HIPHI Y

Questo nuovo SUV è stato progettato esplicitamente per i mercati internazionali. Infatti, l'obiettivo del marchio è quello di allargare la sua presenza anche al Medio Oriente, dopo l'Europa. Per il momento non ci sono ancora molte informazioni sul nuovo modello ma già sappiamo che HiPhi Y misura 4.938 mm lunghezza x 1.958 mm larghezza x 1.658 mm altezza, con un passo di 2.950 mm.

Proprio come la HiPhi X, la HiPhi Y disporrà di una particolare soluzione che prevede l'apertura parziale del tetto per facilitare l'accesso dei passeggeri nei sedili posteriori. Si tratta di un sistema che ricorda un po' quello della Tesla Model X. In Cina, i prezzi dovrebbero partire da circa 400.000 yuan, pari a poco meno di 53.000 euro.

DEBUTTO IN EUROPA

Come accennato all'inizio, il marchio entrerà in Europa a partire dalla Norvegia e dalla Germania, due mercati molto favorevoli per le auto elettriche. La casa automobilistica cinese ha fatto pure sapere che i suoi primi showroom europei saranno costruiti a Oslo, in Norvegia, e a Monaco, in Germania. HiPhi evidenzia di aver completato l'omologazione presso TÜV SÜD della sua HiPhi X. Parliamo di un SUV a 5 o 6 posti con un'autonomia fino a 650 km secondo il ciclo CLTC, grazie ad una batteria da 97 kWh. Powertrain con due motori elettrici (ognuno da 220 kW) ed accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi.

Ricordiamo che, invece, la GT elettrica HiPhi Z dispone di 120 kWh di batteria per 705 km di percorrenza CLTC. Da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi. Dunque, pare tutto pronto per l'arrivo di un nuovo marchio cinese nel mercato auto europeo. Non rimane che attendere maggiori informazioni sul debutto europeo di questo costruttore e scoprire le complete specifiche europee dei suoi modelli, prezzi inclusi.