Zeekr arriva in Europa: debutto nel quarto trimestre 2023

Per la casa automobilistica si tratta di un ulteriore passo importante della sua ambiziosa strategia di crescita. Quali saranno le prime vetture elettriche di Zeekr ad essere portate in Europa? Su questo tema, il costruttore ha fatto sapere che inizialmente commercializzerà la Zeekr 001 di cui abbiamo parlato già diverse volte e la Zeekr X che è stata presentata ufficialmente di recente.

Zeekr ha annunciato che entrerà ufficialmente nel mercato auto europeo nel quarto trimestre del 2023 . Durante il Salone di Shanghai, la casa automobilistica cinese di proprietà di Geely ha fatto sapere che sbarcherà inizialmente in Svezia e in Olanda . Tuttavia, l'obiettivo è quello di allargare la sua presenza anche in altri Paesi del Vecchio Continente.

A quanto pare, Zeekr non si limiterà solamente a vendere le vetture ma offrirà ai clienti un ecosistema completo di servizi che includeranno soluzioni di finanziamento, assicurazione, ricarica e connettività. Per il momento non ci sono cenni ad un possibile arrivo sul mercato italiano. Sicuramente, sui piani di crescita in Europa arriveranno più avanti maggiori informazioni, magari in prossimità del lancio commerciale in Svezia e in Olanda.

Sarà anche interessante scoprire le specifiche dei modelli per il mercato europeo, soprattutto quelle della 001 che in Cina è proposta sia con un singolo motore elettrico da 200 kW e sia con un doppio propulsore da 400 kW. Zeekr accenna ad un'autonomia di circa 600 km per questo modello secondo il ciclo WLTP. Dunque, è possibile che nel Vecchio Continente arrivi la versione con batteria da 100 kWh che promette circa 740 km di percorrenza secondo il meno affidabile ciclo cinese CLTC.

Per quanto riguarda la Zeekr X, questo modello dispone di entrambi i powertrain che già troviamo sulla Smart #1, dunque, un singolo propulsore da 200 kW e un doppio motore da 315 kW. Ci sarà solo da capire se il costruttore porterà entrambe le varianti nel Vecchio Continente. Spiros Fotinos, CEO di ZEEKR Europe, ha dichiarato: