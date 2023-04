AUTO DIESEL LE PIÙ RICHIESTE

Crescono le ibride HEV che si posizionano su una quota che va dal 26,7% di Dealer e Costruttori al 18,8% delle Aziende non automotive. Scendono, invece, le ibride Plug-in PHEV tra i privati con una quota del 6,4% (11,4% nel primo trimestre del 2022). Anche le elettriche BEV scendono dal 4,7% dl 2022 al 3,3% del 2023 tra i privati. Le PHEV vanno meglio nella macro-area delle società, mentre le BEV solo fra le Aziende non automotive. Dealer e Costruttori conservano la quota più rilevante di elettriche pure al 6,4% (15,9% nel 2022).

Il rapporto sul mercato del noleggio mette in evidenza che le auto diesel continuano ad essere le più richieste (anche se in calo). Infatti, è la motorizzazione prevalente fra i Privati (36,1%), il Noleggio a lungo termine (41,7%), Dealer e Costruttori (40,7%) e Aziende non automotive (59,8%). I modelli a benzina, invece, sono i più richiesti nel noleggio a breve termine (39,1%).

L'analisi del mercato del noleggio mette anche in evidenza che tra i Privati, le Aziende non automotive e Dealer e Costruttori la quota maggiore dei contratti riguarda i SUV del segmento C, rispettivamente con il 25,6%, 24,1% e 25,4%. Seguono fra i Privati i SUV del segmento B con il 21,5%, ma si collocano al primo posto nel Noleggio a breve termine, con una quota del 36,7%. Invece, le berline dei segmenti A e B prevalgono nel Noleggio a lungo termine. Le station wagon sono al secondo posto nel canale delle Aziende non automotive con il 17,1%.

A livello di regioni italiane, la Lombardia continua ad essere la regione che fa maggiore ricorso al noleggio a lungo termine con il 32,2% dei contratti stipulati nel trimestre. A seguire troviamo il Lazio con il 14,6%, Piemonte e Trentino Alto Adige con l’8,5% a testa, l’Emilia-Romagna con l’8,3%.

Tra le province, spicca Bologna con la quota più grande del noleggio ai privati (29%), Milano al primo posto nel noleggio ad Aziende non automotive (89,6%), Bolzano per i contratti a società di noleggio a breve termine (78,6%), Napoli per quelli a società di noleggio a lungo termine (31,6%) ma anche con una quota importante nel canale del noleggio a breve termine (51,1%).