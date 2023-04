Noleggio a lungo termine anche per Taxi e NCC

È caduto finalmente un ostacolo all’innovazione e alla fruizione di forme di mobilità smart e sostenibili per un numero significativo di vetture che ogni giorno compiono centinaia di migliaia di chilometri sulle strade delle nostre città. Anche tassisti e NCC potranno così sperimentare sul campo l’efficacia del noleggio a lungo termine, sia in termini gestionali che economici. Un’apertura che, sebbene tardiva, lascia ben sperare anche per altre categorie (ad esempio i veicoli con portata superiore a 60 quintali) cui il noleggio è ancora, anacronisticamente, precluso.

Da parte di ANIASA , l’Associazione che rappresenta i servizi di mobilità in Confindustria, c'è grande soddisfazione per questo importante cambiamento su cui ha lavorato da oltre un decennio. Alberto Viano , Presidente ANIASA, ha commentato:

Per i tassisti e i noleggiatori con conducente (NCC) è arrivata un'importante novità. Ci sono voluti oltre due anni dall'approvazione del DL Semplificazione del 2020 ma, finalmente, le auto destinate ad essere utilizzate da queste categorie professionali potranno essere noleggiate oltre che acquistate . Grazie alla circolare della Direzione Generale della Motorizzazione è stato finalmente davvero abolito l’anacronistico divieto di noleggio per queste due categorie.

ADESSO ANCHE A NOLEGGIO

Questa novità porterà importanti benefici ai settori dei taxi e dell'NCC. Finalmente, tutti coloro che entrano in questi settori non saranno più obbligati a sborsare parecchi soldi per acquistare la vettura da usare per lavoro. Investimento che si sommava a quello necessario per ottenere la licenza. Un risparmio non da poco pensando ai costi dei mezzi, soprattutto a quelli delle vetture adibite ai servizi di NCC.

In secondo luogo, la possibilità di noleggiare le vetture consentirà una più rapida sostituzione, a tutto vantaggio della sicurezza d'uso. Secondo ANIASA, oggi quasi il 20% dei taxi in circolazione ha oltre 10 anni di anzianità, mentre i veicoli a noleggio hanno una vita media di 36-48 mesi.

Inoltre, l'associazione evidenzia che la potenziale platea dei beneficiari in Italia di tale novità è molto ampia. Si stima che siano circa 60.000 i veicoli utilizzati come taxi o noleggio con conducente, che adesso potranno utilizzare anche il noleggio a lungo termine.