Commissione Europea: nessuna apertura sui biocarburanti. Smentite le trattative

La commissaria UE all'Energia Kadri Simson non ha detto in modo specifico che i biocarburanti avranno un ruolo nella futura attuazione del regolamento Ue sullo stop ai motori termici, ma ha parlato in generale, e ha detto che i biocarburanti fanno parte di diverse parti di legislazioni UE legate all'energia.

Da parte della commissaria europea all'Energia Kadri Simson non c'è stata alcuna apertura all'utilizzo dei biocarburanti per le auto a partire dal 2035. La Commissione Europea è intervenuta a chiarire quanto emerso di recente a seguito delle dichiarazioni di Kadri Simson all'interno di un'intervista a Rainews 24. Il portavoce della Commissione UE per l'Energia, Tim McPhie , è stato molto chiaro nello spiegare il senso della posizione di Kadri Simson.

NESSUNA TRATTATIVA

Ricordiamo che Simson aveva dichiarato che i "biocarburanti sono un argomento che verrà trattato". Affermazioni che avevano suscitato reazioni positive da parte di alcuni esponenti del Governo italiano tra cui il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto e il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Matteo Salvini.

L'Unione Europea è però rapidamente intervenuta chiarendo l'affermazione della Simson e smentendo l'apertura di una possibile trattativa sui biocarburanti. Per l'UE, la commissaria, dunque, stava parlando in generale e non stava assolutamente dicendo che i biocarburanti avranno un ruolo all'interno della normativa sul 2035 come gli e-fuel.

Insomma, pare che per l'Italia non ci siano, al momento, margini per poter discutere a livello europeo su di un possibile utilizzo dei biocarburanti dopo il 2035. L'unica certezza è che dal 2035, accanto alle auto elettriche e a quelle Fuel Cell, potranno continuare ad essere vendute solamente nuove auto endotermiche alimentate esclusivamente dagli e-fuel.

Il Governo italiano, però, sappiamo già non intende mollare sul tema dei biocarburanti anche se si è detto già pronto ad investire in maniera massiccia sugli e-fuel.