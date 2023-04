Mercato auto Italia marzo 2023, la classifica dei modelli più venduti

TOP 10 DEI MODELLI PIÙ VENDUTI A MARZO 2023

Parlando di quote di mercato, i modelli benzina hanno ottenuto il 28,4%, mentre le vetture diesel si sono fermate al 20,3%. Il GPL può contare, invece, su di 7,6% di market share. 4,8% di quota per le 100% elettriche e 4,3% per le Plug-in. Sempre bene le ibride HEV con un market share del 34,5%. Appena 0,1% di quota per il metano.

Guardando al segmento delle elettriche, il mese di marzo è stato positivo anche in termini di volume. Ci sono state complessivamente 8.195 immatricolazioni a fronte delle 4.515 unità immatricolate lo scorso anno. Si tratta di una crescita dell'81,5%. Nei primi 3 mesi dell'anno c'è stato un incremento delle immatricolazioni del 45% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le Plug-in, invece, crescono, in termini di volume, del 19,6% rispetto a marzo 2022 con 7.337 immatricolazioni. Nei primi 3 mesi del 2023, le PHEV hanno ottenuto un 11% in più di immatricolazioni rispetto al 2022.

Adesso, vediamo le diverse classifiche divise in base al tipo di alimentazione.

TOP 10 benzina

Opel Corsa: 3.416

Citroen C3: 2.970

Volkswagen T-Roc: 1.963

Volkswagen T-Cross: 1.892

Volkswagen Polo: 1.725

Peugeot 208: 1.649

Dacia Sandero: 1.593

Fiat 500 X: 1.475

Peugeot 2008: 1.442

Jeep Renegade: 1.284

TOP 10 diesel

Peugeot 3008: 2.948

Jeep Renegade: 1.857

Jeep Compass: 1.758

Volkswagen Tiguan: 1.422

Audi Q3: 1.407

Fiat 500X: 1.276

Peugeot 2008: 1.187

Citroen C5 Aircross: 989

Dacia Duster: 936

Citroen C3: 917

TOP 10 GPL

Dacia Sandero: 2.503

Dacia Duster: 2.011

DR 4.0: 1.140

Renault Captur: 1.117

DR 5.0: 1.005

Renault Clio: 807

DR 6.0: 675

Lancia Ypsilon: 424

Dacia Jogger: 383

Nissan Micra: 380

TOP 10 metano