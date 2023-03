UNRAE, il mercato italiano delle auto usate inizia il 2023 in crescita

LA PREFERENZA VA SEMPRE AI MODELLI DIESEL

Il diesel continua a rimanere sempre la motorizzazione preferita sul mercato dell'usato italiano. Secondo il rapporto di UNRAE, il market share si attesta al 47,2% anche se in calo rispetto a gennaio 2022 (49,8%). Molto bene anche i modelli benzina con una quota del 40,7% (39,7% nel 2022). Il GPL, molto staccato, si colloca al terzo posto con una quota di mercato del 4,4% (4,3% nel 2022). Seguono poi le ibride al 4,2% e il metano al 2,5%. 0,4% di market share sia per i modelli Plug-in e sia per quelli elettrici.

Il rapporto del mese di gennaio 2023 del mercato delle auto usate in Italia mette in evidenza, ancora una volta, la crescita della quota dei trasferimenti netti di vetture con oltre 10 anni di anzianità che è arrivata al 52,4% (51% nel 2022). Sale al 15,2% la quota delle auto da 6 a 10 anni. Market share dell'11,9% per le vetture da 4 a 6 anni. Cala al 4,8% (6,3% nel 2022) la quota delle auto da 0-1 anno soprattutto per la diminuzione della disponibilità delle km0. 11,6% per le vetture da 2 a 6 anni.