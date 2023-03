Ponte sullo Stretto, il Consiglio dei Ministri approva il decreto: via libera al progetto

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto sul progetto del Ponte sullo Stretto . In una nota, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fatto sapere che il Governo ha dato il via libera ad un testo che consente l’immediato riavvio del percorso di progettazione e realizzazione dell’opera.

SI RIPARTE DAL PROGETTO DEL 2011

Per il momento, il MIT aggiunge che si ripartirà dal progetto del 2011 che ovviamente sarà adeguato alle nuove norme tecniche, di sicurezza e ambientali. Nella nota stampa si evidenzia che il "nuovo iter autorizzativo dovrà bollinare il ponte strallato più lungo al mondo (3,2 chilometri), che rappresenterà il fiore all’occhiello dell’arte ingegneristica italiana".

In un video, il ministro Salvini parla di giornata storica non solo per la Sicilia e la Calabria ma per tutta l'Italia. Il ministro aggiunge pure che il ponte sullo stretto sarà un'opera fortemente green visto che permetterà di ridurre l’inquinamento da anidride carbonica, oltre a permettere un consistente risparmio di tempo e denaro a tutti coloro che devono attraversare lo stretto.

Salvini poi evidenzia l'importante impatto economico del progetto visto che darà lavoro a migliaia di persone per molti anni. Inoltre, il ministro aggiunge che l'opera sarà assolutamente sicura visto che "sarà certificata dai più grandi ingegneri delle migliori università italiane ed internazionali".

Visto che il ponte sarà un importante volano di crescita infrastrutturale per Sicilia e Calabria, il ministero aggiunge che queste regioni avranno un proprio amministratore nel cda della società. Il progetto esecutivo del Ponte sullo Stretto sarà approvato entro il 31 luglio del 2024.