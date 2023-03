L'Italia dice no ad Euro 7 e allo stop alle endotermiche nel 2035

L'Italia boccia la proposta della Commissione Europea su Euro 7. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ha partecipato alla riunione a Strasburgo organizzata dalla Repubblica Ceca in cui erano stati invitati tutti i Paesi scettici sui contenuti della nuova normativa per la riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli.

Alla riunione hanno partecipato di persona i ministri dei Trasporti di Repubblica Ceca, Italia, Germania e Polonia, mentre i colleghi di Ungheria, Romania, Slovacchia e Portogallo si sono collegati dalle rispettive Capitali.

Il Governo italiano è fortemente contrario al regolamento su Euro 7.

Una posizione non troppo diversa da quella degli altri partecipanti alla riunione. Per esempio, il ministro ceco Martin Kupka, promotore dell'incontro, ha sottolineato come la "normativa Euro 7 sia controproducente ed irrealistica. Per questo, sarà necessario modificarla nel corso dei prossimi mesi".

Dall'incontro è emersa la preoccupazione che l'introduzione del nuovo standard possa portare ad un aumento dei prezzi delle auto, rallentando il rinnovamento del parco circolante. Insomma, i partecipanti chiedono una revisione della normativa e, per questo, presenteranno una serie di proposte di modifica.

Contestualmente alla riunione, la portavoce della Commissione europea responsabile per il Mercato interno, Sonya Gospodinova, è intervenuta per difendere i contenuti della normativa Euro 7.