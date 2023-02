UNRAE, il mercato italiano delle auto usate chiude il 2022 in calo del 7,7%

IL DIESEL RIMANE LA MOTORIZZAZIONE PREFERITA

Il nuovo rapporto del mercato dell'usato del 2022 mette in evidenza l'aumento dell'anzianità delle vetture. Infatti, il 51,4% dei trasferimenti di proprietà ha riguardato vetture con oltre 10 anni di età (47,5% nel 2021). Invece, market share del 14,9% per le auto da 6 a 10 anni. 12% di quota per i veicoli da 4 a 6 anni. In contrazione, rispetto al 2021, la quota delle auto più recenti, in particolare quelle da 1 a 2 anni (al 3,7%), per la riduzione delle Km0.