Decreto legge carburanti, il Governo va avanti

Il Governo non sembra aver cambiato idea sul discusso decreto carburanti. Come riporta il Sole 24 Ore, oggi sarà votata la fiducia. Il voto finale sul provvedimento si terrà martedì 21 febbraio. Il Governo ha approvato l'emendamento di cui abbiamo parlato in passato e che ha apportato alcune modifiche che, però, non vanno a modificare la natura del provvedimento.

Dunque, con questo voto si andrà a confermare l'esposizione del prezzo medio regionale del carburante presso le stazioni di servizio accanto a quello praticato. Decisione che era stata pure bocciata dall'Antitrust come avevamo avuto modo di raccontare.

Inoltre, il Governo intende dare vita ad un'app ufficiale attraverso la quale sarà possibile, per le persone, consultare i prezzi della benzina e del diesel. App ritenuta da più parti superflua visto che applicativi simili e anche ben funzionanti, ne esistono già.

L'emendamento aveva poi ridotto le sanzioni previste nel caso i benzinai non rispettino le nuove disposizioni. Per esempio, sono previste multe da 200 euro a 2 mila euro, in base al fatturato, per chi viola gli obblighi di comunicazione ed esposizione dei prezzi dei carburanti. In origine le sanzioni erano di 500 euro - 6.000 euro. Prevista pure la sospensione dell'attività da 1 a 30 giorni (in precedenza da 7 a 90 giorni) che scatterà dopo 4 violazioni (in precedenza 3), anche non consecutive, nell’arco di 60 giorni.

Modifiche che avevano scontentato sia le associazioni di categoria e sia quelle dei consumatori. Il Governo, però, intende andare avanti.