La rete di ricarica italiana continua a crescere. Il rapporto di Motus-E

A che punto si trova la rete di ricarica per le auto elettriche in Italia ? La risposta la prova a dare Motus-E all'interno della quarta edizione del rapporto "Le infrastrutture di ricarica a uso pubblico in Italia". Dunque, alla fine del 2022 , gli utenti elettrici in Italia potevano contare su 36.772 punti di ricarica . Si tratta di un aumento del 41% rispetto al 2021. Infatti, lo scorso anno sono stati installati ben 10.748 nuovi punti di ricarica, di cui 3.996 solamente nell'ultimo trimestre. Rispetto alla prima rilevazione di Motus-E nel 2019, i punti di ricarica nel nostro Paese sono aumentati del 245%.

AUMENTANO LE FAST

Il rapporto evidenzia che sta crescendo rapidamente anche il peso dell'infrastruttura ad alta potenza . Infatti, è raddoppiata la quota dei punti in corrente continua, che sono passati dal 6% del 2021 al 12% del 2022. In particolare, è triplicata la quota dei punti con potenze oltre i 150 kW (dall'1% del 2021 al 3,1% del 2022). Solo nell'ultimo trimestre del 2022, i punti di ricarica in corrente continua di tipo fast sono cresciuti del 34% e quelli ultraveloci del 60% rispetto al trimestre precedente.

DOVE SONO LE COLONNINE?

Motus-E auspica che possano essere migliorati i processi autorizzativi , ancora troppo lunghi. In questo modo sarà possibile accelerare la disponibilità di nuovi punti di ricarica. Oggi, circa il 19% delle infrastrutture installate risulta infatti inutilizzabile dagli utenti finali, o perché non è stato finora possibile realizzare il collegamento alla rete da parte dei distributori di energia, o per altre ragioni di natura autorizzativa.

LE AUTOSTRADE

Il rapporto non poteva non prendere in considerazione anche l'evoluzione dell'infrastruttura di ricarica nelle autostrade. Alla fine del 2022 si contavano 496 punti di ricarica nelle autostrade (118 nel 2021). L'85% dell'infrastruttura è in corrente continua con una potenza oltre i 43 kW. Tuttavia, l'incremento poteva essere maggiore. Infatti, Motus-E evidenzia che la crescita è stata fortemente limitata dalla mancata pubblicazione dei bandi previsti per legge per consentire agli operatori l’installazione massiva delle colonnine sulla grande viabilità. Il segretario generale di Motus-E Francesco Naso, commenta: