ACEA, nel 2022 crescono le vendite di auto elettriche in Unione Europea

ACEA ha scatto una fotografia del mercato auto dell'Unione Europea per quanto riguarda il 2022. Secondo il rapporto dell'associazione dei costruttori di auto europei, lo scorso anno sono cresciute le immatricolazioni dei modelli elettrici, nonostante il calo generale del mercato automobilistico. Parliamo di 1.123.778 immatricolazioni nel 2022 contro le 877.985 unità del 2021 (incremento in termini di volume del 28%). Per questo, la quota di mercato complessiva nell'Unione Europea delle vetture BEV è salita al 12,1% nel 2022 contro il 9,1% del 2021.

Anno che è stato positivo anche per le ibride HEV che hanno raggiunto una quota di mercato complessiva del 22,6%, contro il 19,8% del 2021. Nel complesso, in Unione Europea sono state immatricolate 2.089.653 vetture ibride contro le 1.924.732 del 2021 (+8,6%). In leggero aumento anche il market share dei veicoli Plug-in che sono passati dall'8,9% del 2021 al 9,4% del 2022. Ci sono state 874.182 immatricolazioni contro le 864.103 del 2021 (+1,2%).

IN CALO BENZINA E DIESEL

Continuano, invece, a perdere terreno le motorizzazioni tradizionali a benzina e diesel. Tuttavia, sommandole, rappresentano ancora più della metà delle vendite di auto nell'UE nel 2022. Entrando nello specifico, per quanto riguarda le vetture a benzina, siamo passati da una quota del 39,9% del 2021 a quella del 36,4% del 2022. Parliamo di 3.371.153 immatricolazioni in Unione Europea nel 2022, contro le 3.867.378 unità del 2021 (-12,1%). Per quanto riguarda il diesel, il market share del 2022 è stato pari al 16,4% contro il 19,6% del 2021. In termini di volumi, in Unione Europea ci sono state 1.522.686 immatricolazioni contro le 1.897.206 del 2021.

IN ITALIA ELETTRICHE IN CALO

Se l'Unione Europea mostra nel suo complesso segnali positivi sulla crescita del mercato delle auto elettriche, l'Italia, invece, perde terreno. Nel 2022, infatti, sono state immatricolate 49.179 vetture BEV, contro le 67.284 del 2021. Si tratta di un calo del 26,9% in termini di volumi. Anche le Plug-in mostrano un calo del 6,1% nel nostro Paese (65.580 contro 69.834). Bene, invece, le ibride con 449.993 immatricolazioni contro le 422.845 del 2021 (+6,4%). In Italia in flessione pure le vetture a benzina con 365.461 immatricolazioni nel 2022 contro le 437.068 unità del 2021 (-16,4%). Segno negativo anche per le diesel con 257.965 immatricolazioni contro le 323.037 unità dell'anno precedente (-20,1%).