Transport & Environment, l'UE indipendente dalle batterie cinesi nel 2027

Il tema dell'indipendenza dell'Unione Europea dalla Cina per quanto riguarda la produzione delle celle per le batterie delle auto elettriche è sicuramente molto importante. Di questo argomento se ne è discusso molto negli ultimi tempi e sappiamo che l'Unione Europea sta lavorando in più direzioni per arrivare a disporre di una produzione sufficiente per le case automobilistiche senza dover dipendere dalle fabbriche cinesi.

Secondo un rapporto di Transport & Environment (T&E), questa indipendenza potrebbe arrivare nel 2027. Tale studio evidenzia che per quella data, la produzione continentale sarà sufficiente per soddisfare il 100% della domanda interna. Tuttavia, il rapporto sottolinea un dato molto importante e cioè che in assenza di un’iniziativa politica capace di controbilanciare gli incentivi al settore promossi dagli Stati Uniti, l’Europa rischia di perdere parte degli investimenti lungo la catena di fornitura delle auto elettriche.