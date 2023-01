Aptera svela la Launch Edition della sua elettrica che si ricarica anche con il Sole

LAUNCH EDITION

Come abbiamo avuto modo di vedere parlando più volte di Aptera, la società ha sviluppato un particolare veicolo elettrico dotato di 3 ruote e di un'aerodinamica particolarmente efficiente. L'azienda parla di un Cx di 0.13. Per quanto riguarda le specifiche della Lunch Edition, l'azienda fa sapere che è dotata di un powertrain (tre motori elettrici) da 128 kW. La trazione è integrale (3 ruote). La velocità massima raggiunge i 162 km/h. Per passare da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h), servono 4 secondi.

Grazie alla sua grande efficienza, per questa versione, Aptera parla di un'autonomia fino a 400 miglia (643 km). La cosa più interessante, però, è la tecnologia per la ricarica solare sviluppata dall'azienda. Secondo quanto comunicato, utilizzando la vettura in luoghi favorevoli come la California meridionale, sarà possibile recuperare fino a 40 miglia di percorrenza (64 km) al giorno. I pannelli solari possono ricaricare la batteria fino ad una potenza massima di 700 Watt. Secondo l'azienda, le persone che abitano nella California meridionale, sfruttando l'energia generata dai pannelli solari, potenzialmente potrebbero non dover ricaricare mai la loro auto da una presa di corrente/colonnina. Affermazione basata su di un utilizzo medio giornaliero tipico di 29 miglia. Dato ovviamente teorico per mostrare le potenzialità della vettura.