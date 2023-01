IONITY, 3 nuove stazioni in Italia: Conegliano, Lecce e Roma Nord

La rete di stazioni a ricarica rapida di IONITY continua a crescere in Italia. Negli ultimi giorni del 2022 sono state aperte 3 nuove stazioni nel nostro Paese che vanno ad aggiungersi alle 22 già presenti. Entrando più nel dettaglio, sono state attivate le stazioni di Conegliano, Lecce e Roma Nord. In tutti e 3 i casi parliamo di siti con 6 punti di ricarica HPC fino a 350 kW.

Conegliano: Via San Giuseppe 25, 31015 - presso centro commerciale Conè

Lecce: Via Vecchia Surbo 84 - presso l'8piuhotel

Roma Nord: presso l’Hotel Hampton By Hilton - Fiano Romano

Con le ultime attivazioni, la rete IONITY in Italia conta, dunque, 25 stazioni attive, per un totale di 134 punti di ricarica HPC. Infrastruttura di ricarica che crescerà ulteriormente nei prossimi mesi visto che sono in fase di costruzione altre 6 stazioni: Affi, Napoli Afragola, San Benedetto del Tronto, Civitanova Marche, Mondovì e Cavaglià.