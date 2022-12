Mercato auto usate 2022: gli italiani preferiscono i modelli diesel

Dopo i primi 10 mesi del 2022, nel mercato auto usate italiano si conferma la preferenza per i modelli diesel , un calo dei trasferimenti di proprietà rispetto al 2021 e un aumento dell'età media delle vetture scambiate. Questi sono alcuni dei principali elementi del nuovo rapporto di UNRAE che ha scattato una fotografia del mercato delle auto usate in Italia relativo al periodo gennaio-ottobre.

AUTO SEMPRE PIÙ VECCHIE

Come accennato all'inizio, il diesel rimane largamente la motorizzazione preferita dagli italiani sul mercato dell'usato anche se con una quota in calo. Nello specifico, questa motorizzazione, nei primi 10 mesi del 2022, può contare su di un market share del 48,7% (50,7% nel 2021). Seguono i modelli benzina con una quota al 40,3%. Terzo posto per il GPL con il 4,4%. Troviamo, poi, le ibride (HEV) con un 3,4% di quota. Ancora molto limitato il market share delle elettriche e delle Plug-in con un, rispettivamente, 0,6% e 0,4%.

Come sappiamo, c'è sempre meno disponibilità di auto usate presso le concessionarie. Questo fatto, spiega il rapporto, ha portato a far crescere di molto la quota degli scambi tra privati che tocca il 60% di tutti i passaggi di proprietà. Invece, scendono al 36,5% quelli da operatore a cliente finale. Il noleggio si ferma allo 0,6%, mentre le Km0 ottengono un market share del 2,9%.

Il rapporto sul mercato auto usate italiano mette in evidenza soprattutto il dato dell'aumento dell'età media delle auto che sono oggetto del trasferimento di proprietà. Secondo quanto raccontato, la quota dei trasferimenti di proprietà con vetture con oltre 10 anni ha raggiunto il 51,6%. Market share del 15% per le vetture da 6 a 10 anni. 12,1% di quota per i modelli da 4 a 6 anni. A causa delle riduzione della disponibilità di auto km0, cala la quota delle auto più recenti: 3,5% per i modelli 1-2 anni e 5,7% per le vetture 0-1 anno.

La nuova analisi di UNRAE mostra anche una flessione generalizzata a livello di regioni. Il 34,7% dei passaggi di proprietà è stato effettuato in tre regioni italiane: Lombardia, Lazio e Campania.

[Fonte dati: UNRAE]