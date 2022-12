Faraday Future FF 91, servono soldi per iniziare la produzione

Azienda che in passato era finita pure sotto indagine da parte della SEC (Security and Exchange Commission). Il marchio, infatti, aveva dichiarato di aver ricevuto oltre 14 mila ordini. In realtà, è risultato che fossero solo poche centinaia. Nonostante le molte difficoltà, il costruttore ha cercato in tutti i modi di andare avanti e di portare in produzione la sua vettura.

C'è ancora incertezza sul futuro della Faraday Future FF 91 , una vettura elettrica di cui abbiamo parlato diverse volte in passato . Come sappiamo, le attività dell'azienda sono state rallentate più volte a causa di una serie di problemi, soprattutto di natura economica .

SERVONO SOLDI

L'obiettivo, adesso, è quello di avviare la produzione di serie entro la fine del mese di marzo 2023, per poter consegnare le prime vetture entro la fine del mese successivo. Questo l'obiettivo ma nella realtà non c'è alcuna certezza che si arrivi davvero ad avviare la produzione con questi tempi. Il problema è sempre di natura economica. Infatti, mancano i soldi per arrivare alla produzione di serie. Servono ulteriori 150-170 milioni di dollari.

Un investitore dell'azienda avrebbe sottoscritto un accordo vincolante per un finanziamento di 30 milioni di dollari. Tuttavia, l'accordo è soggetto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La cifra necessaria deve arrivare in tempi brevi. In caso contrario, l'auto non entrerà in produzione. Del resto, la stessa società afferma di non poter fornire alcuna garanzia sulle discussioni in corso per gli eventuali finanziamenti.