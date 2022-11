Mercato auto usate, flessione dell'11,1% nei primi 9 mesi del 2022

Continua la contrazione del mercato delle auto usate in Italia . UNRAE ha scattato una nuova fotografia dei primi 9 mesi dell'anno dalla quale emerge una flessione dell'11,1% rispetto allo stesso periodo del 2021. Parliamo di 3.313.944 trasferimenti di proprietà rispetto ai 3.726.152 dello stesso periodo dello scorso anno. Si tratta, comunque, di un dato in leggero miglioramento rispetto al -11,5% del periodo gennaio-agosto 2022 . I trasferimenti netti perdono il 12,7%, mentre le minivolture si riducono dell’8,7%.

AUTO SEMPRE PIÙ VECCHIE

Dal rapporto colpisce il dato della crescita dell'anzianità delle vetture. Secondo quanto raccontato, il 51,4% dei trasferimenti netti (in precedenza 51,2% a gennaio-agosto 2022) riguarda vetture con oltre 10 anni di anzianità. Importante la differenza con il 2021, quando la quota era del 47%. Invece, è stabile, rispetto alla precedente rilevazione (gennaio-agosto 2022), al 14,9% la quota delle auto da 6 a 10 anni, così come quella delle vetture da 4 a 6 anni (12,1%). 3,6% di quota per le auto più recenti (1-2 anni). La riduzione della disponibilità delle vetture km0 non permette di incrementare questa specifico settore di mercato. La differenza con il 2021 è di oltre 2 punti percentuali