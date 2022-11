Continua a crescere il numero di auto ibride Plug-in ed elettriche nel mondo . Secondo un nuovo rapporto di EV-Volumes, le immatricolazioni globali di queste vetture nel mese di settembre 2022 sono salite del 51% rispetto al medesimo periodo del 2021. In particolare, nel mese di settembre 2022 sono state registrate oltre 1.040.000 immatricolazioni . Si tratta della prima volta che le auto Plug-in ed elettriche superano il milione di unità immatricolate in un mese. A livello di quota di mercato, parliamo del 17% .

IL MESE DI SETTEMBRE

Entrando più nel dettaglio, nel mese di settembre la quota delle auto elettriche BEV è stata complessivamente del 13%, mentre quella delle Plug-in del 4%. Il tasso di crescita è stato del 50% per le 100% elettriche e del 54% per le Plug-in PHEV. Va detto, però, che a spingere i modelli Plug-in è stato prevalentemente il mercato cinese.

I PRIMI 9 MESI DEL 2022

Venendo, invece, ai dati dei primi 9 mesi dell'anno, il rapporto racconta che ci sono state 6.815.282 immatricolazioni di vetture elettriche e Plug-in a livello globale (quota complessiva del 13%). Più nel dettaglio, parliamo di circa 4,9 milioni di BEV e di circa 1,9 milioni di PHEV.

Andando a guardare la classifica dei modelli più venduti, ai primi due posti troviamo ancora una volta i due modelli della società di Elon Musk. Ecco la top 10.

Tesla Model Y: 522.654

Tesla Model 3: 336.865

Wuling Hong Guang MINI EV: 316.256

BYD Song Plus (BEV + PHEV): 285.705

BYD Qin Plus (BEV + PHEV): 234.387

BYD Han (BEV + PHEV): 179.836

BYD Dolphin: 127.589

BYD Yuan Plus: 116.509

Volkswagen ID.4: 115.177

BYD Tang (BEV + PHEV): 94.520

E per quanto riguarda la classifica delle case automobilistiche, dopo i primi 9 mesi troviamo ancora in testa BYD che precede sempre Tesla e SAIC-GM-Wuling. Quarto posto per Volkswagen, primo marchio europeo in classifica. Ecco la top 10 dei primi 9 mesi del 2022.

BYD: 1.175.667

Tesla: 909.042

SAIC-GM-Wuling: 354.594

Volkswagen: 281.015

BMW: 236.591

Mercedes-Benz: 197.813

Chery: 184.388

GAC: 182.662

Kia: 169.301

SAIC: 162.928

Copyright immagine: macor