Ad Affi partono i lavori per la più grande stazione IONITY in Italia

Due dei 18 punti di ricarica saranno dedicati al pieno di energia dei mezzi commerciali elettrici. Il progetto di Affi si inserisce nella fase IONITY 2.0 annunciata dall’azienda a novembre 2021 e che prevede entro il 2025 di realizzare 600 stazioni aggiuntive in Europa con una media di 6-12 punti di ricarica per stazione, superando così le 1.000 unità e garantendo quindi un aumento dei punti di ricarica di oltre quattro volte, da circa 1.700 a 7.000 punti.

Ad Affi è partita la costruzione della più grande stazione di ricarica IONITY italiana . Il progetto era stato presentato a fine giugno e, adesso, sono finalmente iniziati i lavori. Una volta completata, al suo interno saranno presenti 18 colonnine da 350 kW , tutte alimentate da energia rinnovabile. Il progetto della stazione prevede anche la realizzazione di un sistema di pensiline fotovoltaiche . L'energia prodotta sarà utilizzata per la ricarica delle auto . Inoltre, le pensiline permetteranno anche di proteggere le auto dalle intemperie durante il rifornimento di energia.

La nuova stazione IONITY di Affi sarà realizzata presso i parcheggi del centro Commerciale in Via Pascoli .

LE STAZIONI IONITY IN ITALIA

Attualmente, la rete IONITY in italia conta 22 stazioni attive, per un totale di 114 colonnine con standard europeo CCS COMBO 2 e 9 stazioni in costruzione.

Le stazioni IONITY attive in Italia ad oggi sono le seguenti (22):

Scarlino: 4 colonnine

Gioia Tauro: 5 colonnine

Versilia Est: 6 colonnine

Les Iles de Brissogne Nord: 4 colonnine

Battipaglia: 6 colonnine

Versilia Ovest: 6 colonnine

Monselice: 6 colonnine

Agira: 4 colonnine

Portogruaro: 6 colonnine

Piacenza: 6 colonnine

Potenza: 4 colonnine

Trento: 6 colonnine

Basile Palermo: 2 colonnine

Binasco: 6 colonnine

Montecchio Maggiore: 4 colonnine

Forlì: 6 colonnine

Rinovo Nord: 5 colonnine

Ceriale Sud: 6 colonnine

Brugnato Ovest: 4 colonnine

Brennero: 6 colonnine

Carpi: 6 colonnine

Valdichiana Outlet Village: 4 colonnine

In costruzione, invece, abbiamo le seguenti stazioni (9):