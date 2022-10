Mercato auto usate 2022: -11,5% nei primi 8 mesi. Le vetture sono sempre più vecchie

UNRAE ha scattato una nuova fotografia del mercato dell'usato in Italia da cui emerge che nei primi 8 mesi del 2022 è stato registrato un calo dei trasferimenti di proprietà di autovetture dell’11,5% a 2.913.811 unità rispetto alle 3.292.940 dello stesso periodo 2021. Tuttavia, si tratta di un dato in leggero miglioramento rispetto alla rilevazione precedente quando i trasferimenti di proprietà avevano fatto segnare una flessione del 12,6% . Inoltre, i trasferimenti netti perdono il 12,7%, mentre le minivolture si riducono del 9,8%.

IL DIESEL È SEMPRE LA MOTORIZZAZIONE PREFERITA

Andando a vedere più da vicino i dati del nuovo rapporto sul mercato dell'usato in Italia, si può osservare come la motorizzazione diesel continui ad essere la più richiesta (49,3%). A seguire a quasi 10 punti di distanza i modelli benzina al 39,7%. Terza posizione per il GPL (4,4% di market share). Per quanto riguarda le ibride (HEV) la quota si ferma al 3,4% anche se in crescita. Metano al 2,2%. Limitata la quota delle auto elettriche (0,6%) e di quella delle Plug-in (0,4%).