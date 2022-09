Area B e Area C, i nuovi divieti di Milano dal primo ottobre 2022

Dal primo ottobre 2022 a Milano entreranno in vigore i nuovi divieti d'ingresso in Area B e C . Le nuove disposizioni, in particolare quelle di Area B , stanno facendo molto discutere da diversi mesi ma il Sindaco di Milano Beppe Sala ha escluso nuovi rinvii. La Regione Lombardia appoggiata anche da Aci, aveva chiesto l'apertura di un tavolo di confronto per decidere su di un'eventuale proroga, ma da Palazzo Marino è arrivato un "no". Vediamo, dunque, cosa sta per cambiare.

AREA B

Una delle più grandi novità delle nuove regole, quella che ha fatto più discutere, riguarda l' esclusione anche delle diesel Euro 5 . Dunque, solo le Euro 6 potranno accedere ad Area B. Ovviamente, esistono alcune deroghe. Per esempio, l'elenco si può trovare sul sito del Comune di Milano, potranno circolare tutti coloro che hanno aderito al servizio Move-In di cui abbiamo parlato in passato .

Dal primo ottobre 2022, con l'entrata in vigore delle nuove regole, non potranno più accedere i seguenti veicoli :

AREA C

Area C è un’area del centro storico di Milano con restrizioni di accesso per alcune tipologie di veicoli. Coincide con la Zona a traffico limitato (ZTL) Cerchia dei Bastioni ed è delimitata da 43 varchi con telecamere, di cui 7 a uso esclusivo del trasporto pubblico. Area C è attiva nei giorni feriali dalle 7:30 alle 19:30. Per accedere è necessario pagare un ticket giornaliero di 5 euro (2 euro i residenti). Esenti dal ticket alcune categorie di veicoli come le auto elettriche.

I veicoli più inquinanti non possono entrare in Area C quando attiva e nemmeno circolare:

Euro 0 benzina

Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel senza FAP

Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4

Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione

Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato dopo il 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4

a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2, 3

Euro 1 benzina

Dal primo ottobre, non potranno più circolare i seguenti veicoli:

Autovetture Euro 2 benzina

autovetture Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km

autovetture Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro il 31.12.2018 e con classe di adeguamento (riportata sulla carta di circolazione) per la massa di particolato pari almeno ad Euro 4

autovetture Euro 5 diesel

Inoltre, sempre dal primo ottobre non saranno più esentate dal ticket le ibride con emissioni di CO2 superiori a 100 g/km. Sono previste alcune deroghe il cui elenco completo è presente sul sito del Comune di Milano.