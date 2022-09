IONITY ha annunciato un accordo di collaborazione con &Charge con l'obiettivo di migliorare l'esperienza di ricarica dei propri clienti. In pratica, attraverso l'app per la mobilità elettrica di &Charge, gli utenti che hanno effettuato un pieno di energia presso una delle stazioni di IONITY potranno valutare l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici fornendo un feedback approfondito sotto forma "Sfida", incluso un giudizio sulla funzionalità, sui possibili danni o pulizia delle stazioni di ricarica.

AGEVOLAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI

Per incentivare l'utilizzo dell'app per fornire feedback sull'esperienza d'utilizzo delle stazioni di rifornimento di energia, è previsto una sorta di bonus che gli utenti potranno utilizzare per ricaricare presso IONITY, arrivando così a risparmiare un po'. Nel dettaglio, ogni "sfida" completata con successo viene ricompensata con degli “&Charge chilometri” (1 &Charge kilometro = 0,08 euro), che possono essere riscattati per la ricarica gratuita o altri premi.

Ad oggi, l’app è disponibile per gli utenti di Italia, Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, Regno Unito, Svezia, Norvegia, Danimarca, Francia e Spagna. Successivamente, sarà disponibile anche in altri mercati. Frank Plaschka, Head of Marketing, Brand & Communications presso IONITY, ha commentato così questa iniziativa:

La collaborazione con &Charge è una componente importante della nostra garanzia di qualità: il feedback relativo alle nostre stazioni di ricarica viene immesso nei nostri sistemi in modo strutturato tramite un'interfaccia. Possiamo quindi valutare potenziali problemi e agire rapidamente. L'approccio crowd-source di &Charge ci aiuta a intensificare il rapporto con i nostri clienti oltre confine e a beneficiare delle esperienze quotidiane della comunità.

Simon Vogt, CSO e co-fondatore di &Charge, ha aggiunto: