IONITY cresce ancora in Italia. In arrivo la stazione di Civitanova Marche

IONITY ha aperto un nuovo cantiere in Italia per la costruzione di una nuova stazione per la ricarica ad alta potenza delle auto elettriche. Nello specifico, sarà costruita una nuova stazione lungo la costa adriatica a Civitanova Marche . Si tratta di una notizia interessante soprattutto visto che sulla costa adriatica IONITY è poco presente. Secondo quanto comunicato, saranno installati 6 punti di ricarica HPC da 350 kW. Dunque, chi viaggia in questi luoghi potrà in futuro contare su di un nuova stazione dove poter fare il pieno di energia rapidamente .

Non sono noti i tempi della messa in servizio di questa nuova infrastruttura. In ogni caso, attualmente in Italia ci sono 22 stazioni IONITY attive e 7 in costruzione. Come si può vedere dalla mappa di copertura, il Nord Italia è ben coperto. Dove c'è ancora da lavorare è soprattutto nel Centro Italia dove ci sono ancora poche stazioni attive. Per colmare questa lacuna arriveranno, presto, anche le stazioni di Roma e di Napoli.

Tale ampliamento della rete IONITY in Italia fa parte dell'ambizioso piano di crescita di questa società. Come sappiamo, saranno investiti 700 milioni di euro per arrivare a disporre di circa 7.000 punti di ricarica da 350 kW entro il 2025. Il numero complessivo delle stazioni salirà, sempre per quella data, a circa 1.000.