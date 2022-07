Torna Top Down, il raduno per sostenere la ricerca sulla Sindrome di Down

Siamo oramai giunti alla quinta edizione di un raduno che offre la possibilità agli appassionati di auto scoperte come la Mazda MX-5 di scoprire alcuni splendi borghi storici dell'Appennino Centrale. L'idea di questo raduno è nata da un gruppo di appassionati possessori di auto sportive che, avendo figli con la Sindrome di Down, hanno pensato di organizzare un evento che fonda la passione per le auto con l'attenzione verso la ricerca.

Anche nel 2022 torna Top Down , un raduno di auto cabrio con finalità benefiche . Infatti, l'obiettivo è quello di arrivare a raccogliere fondi a favore della ricerca del Professor Strippoli dell’Università di Bologna per una cura genetica atta a debellare la disabilità intellettiva nei soggetti con la Sindrome di Down.

L'appuntamento è per domani 3 luglio a Frontino (PU) dove 66 equipaggi di uniranno per partecipare tutti insieme al pranzo e alla conferenza del Prof. Strippoli che illustrerà gli avanzamenti della sua ricerca. La particolarità dell’evento sono i 3 punti di partenza diversi in 3 regioni: Marche, Emilia Romagna e Toscana. Per l’edizione 2022 i 3 punti di partenza sono: – Monteciccardo (PU) con 34 equipaggi – Cesena con 25 equipaggi – Palazzo del Pero (AR) con 6 equipaggi.

La novità dell'edizione 2022 è la partecipazione di 12 famiglie, per un totale di 45 persone, che raggiungeranno il gruppo direttamente a Frontino per pranzare insieme. Nel pomeriggio, per le famiglie è prevista la visita alla Fattoria Didattica Sora Madre Terra dove i bambini potranno vedere l’allevamento di alpaca e fare una passeggiata nel bosco con loro.

Ospite speciale della quinta edizione di Top Down è Guido Marangoni, insegnante di informatica all'Università di Padova, che scrive sul Corriere della Sera e incontra persone nelle scuole, aziende e teatri di tutta Italia parlando di diversità e inclusione.