Norvegia e Unione Europea collaboreranno su batterie e materie prime

Data l'urgente necessità di affrontare il cambiamento climatico e garantire l'approvvigionamento di energia sostenibile, materie prime e l'acceso alle tecnologie utili alla decarbonizzazione, l'Unione Europea e la Norvegia hanno deciso di ampliare la loro collaborazione nelle filiere delle materie prime e delle batterie. Ad annunciare questa importante novità è Maroš Šefčovič, vicepresidente alle Relazioni interistituzionali della Commissione Europea e Jan Christian Vestre, ministro norvegese del commercio e dell'industria.

L'Unione Europea da tempo sta lavorando per ridurre la dipendenza dall'Asia per la fornitura, in particolare, delle batterie e delle materie prime. Quanto annunciato deve essere visto, dunque, come parte di questo progetto. Infatti, è stato sottolineato che lo sviluppo di catene del valore sostenibili integrate per minerali, metalli e batterie aiuterà ad affrontare le dipendenze strategiche e a garantire una "crescita verde" a lungo termine e la creazione di nuovi posti di lavoro.