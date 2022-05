ALD Flex, noleggio auto a breve termine anche per ibride ed elettriche

Il noleggio sta diventando una soluzione che sempre di più le persone prendono in considerazione quando è arrivato il momento di cambiare l'auto. Viste le incertezze di questo periodo, molti potrebbero, però, non volersi impegnare in noleggi lunghi Per tali persone, potrebbe essere interessante una soluzione di noleggio a breve termine . Soluzione che può essere utile anche per tutti coloro che hanno bisogno di un'auto per un breve periodo, sia per lavoro o sia per motivi personali. Al riguardo, arriva un'interessante novità da parte di ALD Automotive Italia, nota azienda che si occupa proprio di servizi di noleggio.

NOLEGGIO FLESSIBILE

Secondo quanto raccontato, ALD Flex è un nuovo prodotto pensato per esigenze limitate nel tempo, poiché consente di scegliere tra tutti i segmenti presenti sul mercato e di noleggiare anche un’auto ibrida o BEV in tempi brevi senza investimenti iniziali e senza penali.

E per consentire alle persone di poter usufruire di auto elettriche in maniera semplice, nel noleggio è incluso anche un voucher di 150 kWh per ricaricare presso tutta la rete pubblica Enel X Way (pari a circa 1.000 km di ricarica). Entrando nel dettaglio, questa formula di noleggio a breve termine prevede chilometraggio illimitato, una copertura assicurativa completa, zero anticipo, la restituzione libera e senza penali dopo 1 mese, la consegna e la restituzione nel centro ALD più vicino, anche in una città diversa da quella di ritiro, manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale, utilizzo per più driver senza costi ulteriori e customer care dedicato. Antonio Stanisci, Commercial & Marketing Director di ALD Automotive Italia, ha commentato: