Uber, fine della "guerra" con i tassisti in Italia: storico accordo con ItTaxi

I rapporti tra Uber e i tassisti italiani in passato non sono mai stati buoni. Abbiamo assistito, per esempio, a proteste e contestazioni. Adesso, però, le cose sembrano essere radicalmente cambiate. Infatti, è arrivata la firma su di un accordo strategico tra Uber e il consorzio ItTaxi . Più nel dettaglio, gli oltre 12 mila tassisti del consorzio operativi in circa 90 città italiane avranno la possibilità di poter lavorare con la piattaforma di Uber.

SI PARTE DA ROMA

Questo accordo permetterà ai tassisti di ItTaxi di poter incrementare sensibilmente la propria platea di possibili clienti sia italiani e sia stranieri, soprattutto pensando che nel corso del 2021, l’app Uber in Italia è stata aperta circa 6,7 milioni di volte dagli utenti per richiedere una corsa.

La partnership sarà operativa dal mese di giugno e si partirà dalla città di Roma. A livello tecnico, l'integrazione sarà gestita da Splyt, system integrator e partner tecnologico di Uber e di ItTaxi per questa iniziativa. Da sottolineare che Uber aveva già portato avanti iniziative simili anche in altri Paesi tra cui Austria, Turchia, Corea del Sud, Hong Kong, oltre che nelle città di New York e di San Francisco. Visto quanto successo in passato, questa intesa dovrebbe anche evitare nuove problematiche al Governo.

Loreno Bittarelli, presidente di ItTaxi, su questa importante novità per il settore taxi italiano ha dichiarato:

L’accordo siglato con Uber è un traguardo importante che porterà progressivamente più corse ai tassisti del nostro consorzio. Si tratta di un passo avanti per il nostro lavoro e un servizio in più per i clienti che hanno bisogno di muoversi agilmente nelle principali città italiane. Grazie a questa partnership potremmo lavorare di più e meglio, sfruttando le nuove opportunità questo accordo porterà.

Dara Khosrowshahi, CEO di Uber, ha aggiunto: