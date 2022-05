Di recente, Shell aveva annunciato un accordo con ABB per la fornitura di colonnine per la ricarica, un progetto per la creazione di un'ampia e capillare infrastruttura per offrire alle auto elettriche la possibilità di fare un pieno di energia senza problemi. Come parte di questo progetto, arriva la notizia che Shell e ABB hanno annunciato di voler creare in Germania una rete composta da ben 200 colonnine Terra 360 . L'installazione dovrebbe essere completata nel giro di 12 mesi.

Una capillare rete per la ricarica rapida è molto importante per consentire alle auto elettriche di rifornire rapidamente e riuscire a viaggiare anche su lunghe tratte senza problemi. Su questo tema arriva un'importante novità che riguarda la Germania. In questo Paese, presto sarà disponibile una rete di stazioni in grado di permettere di ricaricare le auto ad una potenza di picco fino a 360 kW a patto, ovviamente, che le vetture supportino questo livello di potenza.

100% ENERGIA RINNOVABILE

La rete di colonnine Terra 360 sarà alimentata da energia rinnovabile e aiuterà a soddisfare la crescente domanda tedesca di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, accelerando ulteriormente questa forma di mobilità all'interno del Paese. Le colonnine, come accennato all'inizio, possono rifornire una vettura fino ad una potenza di picco di 360 kW. Il prodotto di ABB è disponibile in diverse configurazioni.

Infatti, le stazioni per la ricarica possono rifornire contemporaneamente più veicoli gestendo in maniera dinamica l'energia. Altro aspetto interessante di queste infrastrutture sviluppate da ABB, il fatto che sono pensante anche per i conducenti che dispongono di una mobilità ridotta. Infatti, integrano un sistema ergonomico di gestione dei cavi che aiuta i conducenti a collegare l'auto agevolmente.

In queste colonnine c'è anche un po' di Italia. Infatti, l'azienda costruisce le sue colonnine presso lo stabilimento di San Giovanni Valdarno (Arezzo). Ricordiamo, infine, che Shell intende gestire più di 500 mila punti di ricarica per veicoli elettrici in tutto il mondo entro il 2025, inclusi più di 30 mila punti di ricarica collocati in luoghi come le aree di servizio Shell e i supermercati. E dopo la Germania sarà il turno anche di altri Paesi, sebbene non siano stati forniti dettagli in merito. István Kapitány, Global Executive Vice President di Shell Mobility, ha commentato: