La Norvegia valuta la riduzione o lo stop delle agevolazioni per le elettriche

In Italia stiamo ancora aspettando l'entrata in vigore dei nuovi incentivi auto chiesti a gran voce dalle associazioni di categoria sia per supportare un mercato in difficoltà e sia per spingere sulla diffusione delle vetture a basse o a zero emissioni. In Europa, invece, c'è un Paese che sta pensando di rivedere o di eliminare le agevolazioni legate alle auto elettriche. Parliamo della Norvegia, un Paese in cui la mobilità elettrica si sta sviluppando molto rapidamente.

A spingere il Governo a prendere in considerazione una revisione delle agevolazioni per le auto elettriche, principalmente due motivi. Il primo è di natura strettamente economica. Il boom delle auto elettriche in Norvegia ha portato ad un'importante riduzione delle entrate fiscali. Infatti, chi sceglie un'elettrica in questo Paese può beneficiare di diversi vantaggi tra cui, per esempio, l'esenzione del pagamento dell'IVA sull'auto (25%) e delle tasse d'acquisto (devono essere il 50% inferiori a quelle dei modelli endotermici). Inoltre, tra le altre cose, i possessori di un'auto elettrica non devono pagare pedaggi e parcheggi. Insomma, diverse agevolazioni che hanno spinto, nel tempo, i norvegesi ad abbracciare la mobilità elettrica.