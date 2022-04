Nel 2021 in Italia sono state rubate quasi 9 auto ogni ora

Secondo una nuova ricerca di Viasat, in Italia, nel 2021 sono state rubate 75.471 tra auto, fuoristrada e autofurgoni (dati della Polizia Stradale). Si tratta di 6.289 furti al mese , 210 al giorno e quasi 9 ogni ora. Un dato in leggera crescita (+0.63%) rispetto all'anno precedente.

I MODELLI PIÙ RUBATI

Delle oltre 75 mila vetture rubate, solo poco più di 28 mila sono state ritrovate, pari al 37,59% del totale. Delle restanti, se ne sono perse le tracce. Dunque, la ricerca sottolinea che quando un'auto viene rubata, ritrovarla è molto difficile. Ma quali sono i modelli più rubati in Italia?

Secondo i dati elaborati da Viasat, le tre vetture più rubate in Italia sono Panda, 500, Punto e Ypsilon. Vetture che spesso vengono rubate per commettere altri reati o per rivenderne le parti di ricambio. Vale la pena di notare che in questa "top 4", tre modelli sono quelli più venduti in assoluto sul mercato italiano ogni anno.