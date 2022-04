DR 6.0, debutta in Italia il nuovo SUV. Prezzi da 28.900 euro

DR 6.0 è il nuovo modello top di gamma di DR Automobiles, marchio italiano con sede nel Molise. Si tratta di un SUV che va ad affiancare i modelli DR 3, DR 4.0 e DR 5.0. Il costruttore lo definisce come un "voyager suv" per enfatizzare lo spazio e il comfort offerti, che lo rendono un mezzo adatto ai lunghi viaggi.

ANCHE GPL

Questo nuovo modello misura 4.500 mm lunghezza x 1.842 mm larghezza x 1.740 mm altezza, con un passo di 2.670 mm. Il bagagliaio dispone di una capacità di 380 litri che possono arrivare a 1.700 abbattendo i sedili posteriori. Il nuovo SUV si può scegliere nelle colorazioni red, black, grey, silver e white.

Nell'abitacolo spicca uno schermo da 12,5 pollici per il sistema infotainment dotato degli immancabili supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. I sedili sono rivesti in ecopelle con dettagli traforati. La plancia presenta un design essenziale per mettere tutti i comandi a portata di mano.