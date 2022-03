Share Now: il servizio di noleggio auto arriva anche a Malpensa e Linate

Buone notizie per chi è solito usare la macchina a noleggio ! Ora sono disponibili presso l’Aeroporto Intercontinentale di Milano Malpensa ben 31 parcheggi riservati al servizio di car sharing di Share Now . Share Now porta il suo servizio di car sharing a flusso libero all'Aeroporto di Milano Malpensa , principale scalo del Nord Italia e importante simbolo della città meneghina.

La partnership tra SEA e Share Now rappresenta un ulteriore sviluppo verso una mobilità sempre più green, flessibile e intermodale e il tutto senza dover far uso di un mezzo privato. Share Now permette di utilizzare lo stesso account in ben otto Paesi europei diversi, in cui è attivo il servizio, per dar vita a quello che in Share Now definiscono come mobilità senza frontiere.

In poche parole, potrete usare la macchina a noleggio del servizio suddetto, usando il vostro account sia a Milano ma anche a Berlino, a Copenaghen, Amsterdam e Madrid. “L’aeroporto di Milano Malpensa, già facilmente raggiungibile col mezzo pubblico o privato, si arricchisce oggi di una soluzione che aumenta il ventaglio di scelte per i nostri passeggeri: quella del car sharing di Share Now” – afferma Luigi Battuello, Direttore Commerciale Non Aviation SEA– “L’accessibilità è un tema importante per SEA e questo accordo collega il centro della città con Milano Malpensa, ma anche i due scali milanesi tra loro, così come il territorio circostante.”