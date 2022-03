Milano Monza Motor Show 2022, arriva il MIMO Pass

Ottenere questo biglietto digitale è molto semplice. Si può già richiedere attraverso il sito della manifestazione. Sarà sufficiente compilare un form già online. MIMO Pass sarà anche lo strumento per accedere a una nuova grande novità del Milano Monza Motor Show: promozioni e offerte commerciali studiate ad hoc per i giorni del MIMO da parte delle case automobilistiche.

MIMO Pass sarà necessario per il pubblico per l’ingresso in Autodromo sabato 18 giugno, quando passerà l’ultima tappa della 1000 Miglia, oltre alle supercar e hypercar moderne che parteciperanno al Trofeo MIMO 1000 Miglia, il tour per collezionisti per il quale sono previste partenza da Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, e sono già aperte le iscrizioni. Domenica 19 giugno la giornata sarò dedicata a vivere l’Autodromo Nazionale di Monza con la propria supercar attraverso track day, o a bordo dei modelli proposti dalle case negli hot lap in pista.