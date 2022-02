Mercato auto usate: offerta più bassa e salgono i prezzi medi dell'online

PREZZI IN CRESCITA DEL 15% IN 12 MESI

Secondo il rapporto, la media dei prezzi delle vetture online a gennaio 2022 è superiore del 16% rispetto a quella di gennaio 2019. Non si è trattato, però, di un incremento lineare e continuo nel tempo. Se confrontiamo i dati del mese appena finito con quelli di un anno fa, si scopre che l’aumento del prezzo medio è dell’ordine del 15% . Questo significa che dal 2019 al 2021 i prezzi delle vetture in rete sono stati abbastanza stazionari con un forte incremento solo nell'ultimo periodo.

Il rapporto entra poi ancora più nel dettaglio e racconta che le utilitarie sono le auto che hanno visto maggiormente crescere il loro prezzo medio nell’ultimo periodo. Parliamo di un +17% a gennaio 2022 rispetto allo stesso mese del 2021. Un prezzo medio che è cresciuto del 20% negli ultimi tre anni.

Abbiamo poi berline e citycar, che segnano un +15% e un +16% a gennaio 2022 paragonato a un anno fa. Aumenti importanti anche per crossover e monovolume (+12%). E parlando di station wagon e SUV, per queste due categorie di veicoli il prezzo medio stava perfino calando negli ultimi tempi, addirittura le auto per le famiglie a gennaio 2021 avevano fatto registrare un -5% rispetto a due anni prima. Ma anche loro hanno avuto una pesante crescita dei prezzi in questi ultimi 12 mesi. A gennaio 2022 i prezzi sono cresciuti del 10% per i SUV e del 13% per le station wagon.