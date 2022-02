ACEA, il mercato auto UE tornerà a crescere nel 2022. Servono colonnine per la ricarica

Il 2021 è stato un anno molto complesso per il mercato auto europeo a causa sia degli effetti della pandemia e sia del problema della crisi dei chip. I numeri abbiamo già avuto modo di vederli diverse volte. Secondo ACEA, l'associazione europea dei costruttori di auto, il 2022 andrà meglio grazie ad una stabilizzazione delle forniture dei semiconduttori. Si stima che a livello di Unione Europea ci sarà una crescita del 7,5% pari a 10,5 milioni di auto immatricolate nel corso dell'anno.

Tuttavia, si tratterebbe di un livello ancora inferiore di circa il 20% rispetto al 2019, prima che la pandemia scoppiasse. Alla luce dell'European Chips Act che sarà presentato oggi e che prevede un forte investimento da parte dell'Unione Europea per spingere la produzione di semiconduttori in Europa, ACEA esorta il settore a ridurre la sua dipendenza dai fornitori esteri per evitare che simili situazioni problematiche possano ricapitare in futuro.