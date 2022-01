HERE (sugli store digitale presente come Here WeGo) piattaforma di navigazione e raccolta dati di localizzazione, ha annunciato che i suoi servizi sono stati integrati in Goodyear Total Mobility, la soluzione completa per la gestione delle flotte. Insieme, i due brand, potranno offrire una suite di strumenti di gestione delle operazioni dei veicoli e della flotta completamente personalizzabili.