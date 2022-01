Zeekr porterà la sua auto elettrica in Europa: debutto all'inizio del 2023

Zeekr è il nuovo marchio premium dedicato esclusivamente alle auto elettriche che Geely ha lanciato nel corso del 2021 . Il primo modello a debuttare è stato la Zeekr 001 di cui abbiamo parlato diverse volte nel corso degli ultimi tempi. Si tratta di una vettura a batteria molto interessante, disponibile in più versioni. A quanto pare Geely, per il suo nuovo marchio, ha in mente un piano di espansione ambizioso .

LA ZEEKR 001 NEL VECCHIO CONTINENTE

Secondo quanto si apprende, per il 2022 Zeekr punta a consegnare 70.000 vetture. Il 2023, invece, sarà un anno molto importante visto che il marchio cinese intende sbarcare anche in Europa, almeno in alcuni mercati selezionati. Non ci sono informazioni precise al riguardo ma viene facile pensare che possa debuttare in quei Paesi dove il mercato delle elettriche è maggiormente sviluppato, come la Norvegia.

Il prossimo anno, dunque, nel Vecchio Continente arriverà la Zeekr 001. Questa decisione non sorprende visto che al momento del debutto della vettura, il marchio cinese aveva parlato di un futuro lancio anche in altri mercati. Sarà dunque interessante scoprire dove l'auto sarà commercializzata in Europa e i prezzi. Per la casa automobilistica, l'espansione al di fuori della Cina sarà molto importante visto che si è posta l'obiettivo di arrivare ad esportare ogni anno 100.000 vetture entro il 2025.

Attualmente, Zeekr dispone di un unico modello ma l'obiettivo è quello di disporre di una gamma di 7 vetture entro il 2025. Per il momento non ci sono informazioni su queste nuove auto elettriche ma sicuramente poggeranno sulla piattaforma SEA di Geely. Sarà da capire se questo marchio premium porterà le sue auto anche in altri mercati oltre a quello europeo visto che si parla in maniera insistente anche di quello americano. Ci sarà comunque tempo per scoprirlo.

Per ora, sappiamo che Zeekr svilupperà assieme a Waymo un veicolo elettrico a guida autonoma che sarà utilizzato all'interno del servizio di robotaxi di Waymo in America. E che il marchio premium cinese "faccia sul serio" lo si capisce anche dal recente annuncio di una collaborazione con Mobileye per lo sviluppo di un'elettrica a guida autonoma che debutterà in Cina nel 2024.

Per il marchio di Geely, il debutto in Europa non sarà certamente facile visto che dovrà costruire una sua rete di vendita e di assistenza.