Togg e Avalanche: con la blockchain l'auto paga per noi e l'usato è anti-fregatura

Il possesso di prodotti e servizi, quindi, passerà per la tecnologia alla base di tutto il mondo "cripto" e la collaborazione con Ava Labs serve per integrare l'infrastruttura con l'ecosistema di Togg . Un primo utilizzo sarà quello legato alla manutenzione del veicolo : ogni pezzo di ricambio, ad esempio, sarà salvato in un registro digitale certificato che ci permetterà di risalire alla sua origine.

Dopo il debutto sulla scena internazionale del CES 2022 , Togg prosegue nel suo piano di annunci che apriranno la strada al SUV elettrico previsto per il 2023. Apoteosi del concetto di smartphone su ruote, nasce infatti come un software per fornire un ecosistema di servizi, l'auto integrerà anche la tecnologia della blockchain di Avalanche.

TRASPORTI INTERMODALI, NON SOLO AUTO

Togg abbraccia anche il mondo dei trasporti intermodali, parolona in voga ultimamente per definire un concetto vecchio come il mondo: per andare dal punto A al punto B si utilizzando più mezzi (auto, scooter in sharing, monopattini, taxi, treno e via dicendo) per ridurre i tempi di percorrenza o i tempi "morti" collegati al utilizzo di una vettura privata. Tra questi, la scarsità di parcheggio, il traffico e altro ancora.

Il navigatore di Togg sarà pensato in origine per essere intermodale, un po' come fa Google Maps che propone percorsi con più mezzi tra pubblici e sharing. In questo caso, quindi, al conducente e ai suoi passeggeri verrà proposto un tragitto che potrebbe prevedere di scendere dalla vettura e completare il famoso "ultimo miglio" con uno scooter, tutto mentre l'auto prenota automaticamente e in anticipo la colonnina di ricarica dove riempire le batterie per trovarla carica quando torneremo.