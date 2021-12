Ministro Giovannini, su stop endotermiche negoziati in corso in UE. Servono colonnine

La proposta del CITE di fissare la data dello stop alle vendite delle nuove auto endotermiche in Italia dal 2035 ha fatto molto discutere. Su questo tema è intervenuto il Ministro Enrico Giovannini all'interno di un'intervista con Radio 24. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha sostanzialmente confermato quanto annunciato dal CITE, provando, comunque, a fare chiarezza su questa decisione.

Il Ministro ha spiegato che la scelta della data come proposta da presentare al Parlamento "è stata richiesta anche dai produttori per dare certezza". Inoltre, ha ribadito che si parla di stop alle vendite delle auto nuove e non del blocco della circolazione di quelle esistenti. Enrico Giovannini ha poi aggiunto che il Governo lavorerà con le associazioni di categoria in prospettiva del traguardo del 2035. Del resto, le stesse case automobilistiche stanno già investendo verso un futuro solo elettrico.

È una misura su cui le case produttrici stanno già investendo. Il peggiore errore sarebbe quello di essere nella retroguardia.

Parlando della proposta della Commissione Europea dello stop alle vendite delle endotermiche dal 2035, il Ministro ha raccontato che una decisione finale sarà presa nel 2022. Le negoziazioni stanno già andando avanti da un anno e ci sono Paesi che propongono date dal 2025 al 2040. Per regolamento europeo, comunque, la data dovrà essere per forza fissata il prossimo anno.

L'Italia, a quanto pare, spingerà per il 2035. Comunque, il Ministro aggiunge che dietro a queste date c'è un ragionamento. Mediamente, il rinnovo del parco circolante di un Paese richiede circa 7 anni. Questo vuol dire che da qui al 2035 sono sostanzialmente due cicli di rinnovo.