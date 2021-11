Sono partiti oggi, giovedì 25 novembre da Primiero San Martino di Castrozza, (TN), i partecipanti alla gare dell’ECOdolomitesGT 2021, competizione di regolarità riservata alle vetture “ecologiche”. Saranno le Dolomiti il palcoscenico ideale per veder battagliare gli equipaggi dell’e-rally di regolarità e consumo riservato alle sole vetture elettriche (valevole per l’International FIA E-Rally Regularity Cup 2021) e l’ecorally di regolarità per tutte le altre alimentazioni alternative; ibride, elettriche, GPL, metano e biometano (valevole per il Campionato Italiano ACI-Sport Green Challenge Cup).

Le vetture in gara sono partite questa mattina alle ore 9.30 in piazza del Municipio, che ospita l’EDGT Charge-Park, quartier generale dell’evento motoristico e sede del charge park, dove le auto elettrificate hanno fatto il pieno di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Gli equipaggi saranno impegnati fino alle 14.30 con le verifiche tecniche e amministrative, mentre la partenza della prima vettura è prevista per le ore 17, seguiranno tutte le restanti auto in gara a un minuto l’una dall’altra. Il percorso, che parte e torna da Primiero San Martino di Castrozza spingendosi fino ad Ortisei e tocca suggestivi angoli delle Dolomiti in Trentino, Veneto e Alto-Adige, è suddiviso in 4 semitappe per 413 chilometri totali, con un massimo di circa 200 chilometri tra una ricarica e l’altra per le auto elettriche. 8 le prove speciali per un totale di 157 chilometri, durante le quali i driver dovranno cimentarsi per mantenere le specifiche medie imposte dai regolamenti.