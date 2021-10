RC Auto e moto, si va verso l'addio alla possibilità di sospendere l'assicurazione

Si va verso l'addio alla possibilità di poter sospendere l'assicurazione della propria auto. Si tratta di una pratica diffusa quando si intende lasciare il proprio veicolo fermo nel box di casa per lungo tempo. Durante il lockdown dello scorso anno, per esempio, molte persone hanno scelto questa via, visto che l'auto non sarebbe uscita dal garage per diversi mesi. Una pratica seguita anche dai possessori delle moto che le lasciano ferme in garage per tutto il periodo invernale.

In Italia, infatti, l'RC Auto (e moto) è obbligatoria solamente per i veicoli che circolano su strada o per quelli parcheggiati su strade pubbliche, anche se impossibilitati a muoversi, magari a causa di un guasto. Non c'è, invece, l'obbligo dell'assicurazione per i mezzi inutilizzati che sostano all'interno di un'area privata come, per esempio, il box di casa. In futuro, però, la possibilità di poter sospendere l'assicurazione non ci sarà più.