Incentivi auto, il Governo stanzia 100 milioni: 65 per elettriche e Plug-in

Con l'esaurimento degli incentivi per le elettriche e le Plug-in, si pensava che si sarebbe dovuto attendere la prossima Legge di Bilancio per un nuovo stanziamento di fondi. Negli ultimi giorni, inoltre, si era iniziato a parlare anche della possibilità che gli incentivi diventassero strutturali per evitare continui "stop and go". Ma con il settore automotive in forte sofferenza, il Governo con una mossa a sorpresa ha deciso di sfruttare lo strumento del decreto fiscale per stanziare subito 100 milioni di euro.

Le nuove risorse economiche, comunque, non saranno destinate solo alle elettriche e alle Plug-in ma serviranno per incrementare i fondi a disposizione dei bonus destinati anche alle altre categorie di veicoli. Entriamo nei dettagli.