Auto usate, il mercato cresce grazie anche alla crisi dei chip

Il 2020 è stato un anno molto difficile per il settore automotive, anche per il mercato delle auto usate , a causa degli effetti del lockdown. Secondo l' Osservatorio di AutoScout24 , nei primi 8 mesi del 2021 c'è stata una netta ripresa del settore dell'usato. In particolare, da gennaio ad agosto 2021 ci sono stati 2.002.597 passaggi di proprietà netti . Rispetto allo stesso periodo del 2019 si evidenzia una flessione appena del 2,1%.

LA CRISI DEI CHIP SPINGE L'USATO

Secondo l'Osservatorio, a contribuire a questi numeri anche la crisi dei chip che sta colpendo duramente l'intero settore automotive. La scarsa reperibilità delle nuove auto sta spingendo molte persone a guardare al mercato dell'usato. Questa tendenza ha anche la conseguenza di far crescere i prezzi delle auto usate in Italia. Lo studio mette in evidenza che a settembre, il costo medio delle auto in vendita sul portale AutoScout24 (18.370 euro) è aumentato del 12,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un incremento di oltre 2.000 euro.

Il mercato dell'usato potrebbe ricevere un'ulteriore spinta dall'entrata in vigore degli incentivi per l'acquisto di auto usate Euro 6. Bonus che potrebbe contribuire al rinnovo del parco circolante italiano che rimane il più vecchio d'Europa. Infatti, sul portale AutoScout24, il 42% delle vetture usate presenti è Euro 6 e il 66% ha meno di 6 anni.