Ecobonus auto, fondi esauriti. Resta l'incentivo fino a 4.000 euro

Allarme rosso per l'ecobonus dedicato alle auto : rosso come il semaforo sul sito del MiSE che indica come i fondi dedicati alla categoria M1 - ovvero alle auto omologate alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4 sia pressoché esaurito . Il calo di queste ultime ore è stato decisamente marcato, e nel momento in cui stiamo scrivendo la cifra a disposizione è appena arrivata a 0€ . In altre parole, non è più possibile accedere agli incentivi che consentivano di ottenere fino a 6.000€ di sconto con rottamazione e 4.000€ (senza rottamazione). Resta disponibile solamente l'ecobonus della Legge di Bilancio 2021 per le auto della categoria M1

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto, per gli acquisti a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 un ulteriore incentivo per le fasce comprese tra 0-135 g/km di CO2. In particolare, per le fasce comprese tra 0-60 g/km e il prezzo di listino non deve superare 50 mila euro. Per la fascia 61-135 g/km è stato introdotto un contributo con rottamazione per gli acquisti di veicoli della medesima categoria, il periodo di riferimento è dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Il prezzo di listino del veicolo nuovo non deve superare 40 mila euro.