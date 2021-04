Incentivi auto Veneto: sino a 8 mila euro con rottamazione

I residenti in Veneto che hanno intenzione di rottamare una vecchia auto per acquistarne una nuova, potranno approfittare dei nuovi incentivi che la Regione ha deciso di offrire. Il contributo erogato sarà cumulabile con quello nazionale. Per poterne usufruire, però, bisognerà presentare apposita domanda entro il 15 giugno e rientrare in una specifica graduatoria.

COME FUNZIONA

La Regione ha stanziato 5 milioni di euro per questi incentivi. Si tratta di una cifra molto bassa che certamente non andrà ad accontentare tutte le persone che ne faranno richiesta, soprattutto pensando che il contributo non è solo per le elettriche ma pure per i veicoli endotermici. Nel dettaglio, il contributo maggiore spetterà a chi acquisterà ovviamente un'auto elettrica. In questo caso, il bonus arriva a 8.000 euro. Visto che l'incentivo regionale è cumulabile con quello nazionale, sarà possibile arrivare a disporre complessivamente di uno sconto di 18.440 euro. Ma come accennato in precedenza, l'incentivo è valido anche per le altre motorizzazioni. I contributi vanno da 3.500 a 6.000 euro a seconda del tipo di auto e delle emissioni nel ciclo WLTP (come da tabella riportata).

L'incentivo 2021 della Regione Veneto per le auto, prevede la rottamazione obbligatoria. I modelli benzina fino a Euro 4 e quelli diesel sino a Euro 5. Sarà possibile rottamare pure auto bifuel e a metano sino ad Euro 4. Il richiedente dovrà essere intestatario o cointestatario del veicolo da rottamare. Accedere agli incentivi non è semplice in quanto ci sono diverse regole. Innanzitutto gli interessati devono possedere un reddito imponibile personale (dichiarazione del 2020) non superiore ai 75.000 euro. Il richiedente dovrà essere intestatario o cointestatario del nuovo veicolo. L'incentivo non vale in caso di leasing o di noleggio. I mezzi incentivati non potranno essere venduti prima di tre anni. Le auto acquistate devono essere nuove (non valgono le km 0). Le persone interessate dovranno presentare una domanda entro le ore 12 del 15 giugno attraverso una piattaforma online. A quel punto, saranno analizzate tutte le richieste per predisporre una graduatoria che terrà conto di diversi fattori tra cui il reddito e la fascia del veicolo da rottamare. Tutti coloro che potranno accedere all'incentivo dovranno poi effettuare una domanda definitiva, sempre online, dalle ore 10 del 15 luglio sino alle ore 12 del 30 settembre. Vista la procedura non particolarmente agevole, il suggerimento è quello di leggere con attenzione il bando della Regione Veneto.