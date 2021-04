FV Frangivento Sorpasso, nuova supercar italiana con potenze sino a 850 CV

DESIGN E CARATTERISTICHE

Le due varianti si differenziano a livello di estetica e di meccanica. Il modello "Stradale" presenta una linea più pulita ed elegante e si caratterizza anche per la tinta Grigio Hèrmes. Il modello "GTXX", comunque omologato sempre per un utilizzo su strada, dispone di un look molto più aggressivo ispirato al motorsport ed, in particolare, alle vetture del gruppo GT3. La carrozzeria è bicolore e sono presenti appendici aerodinamiche più pronunciate e un enorme alettone posteriore.

Entrambi i modelli dispongono di un abitacolo di stampo sportivo ma caratterizzato dall'utilizzo di materiali pregiati come la pelle e l'Alcantara. Tra gli accessori è disponibile un Avatar Driving Assistant, una sorta di assistente virtuale con il quale è possibile interagire usando il linguaggio naturale proprio come con un compagno di viaggio. Punto di forza di questa nuova supercar italiana la sua personalizzazione.