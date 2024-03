Almeno per il momento, la casa dei quattro anelli non ha annunciato ufficialmente questa cosa, ma la notizia è stata diffusa da Top Gear che era presente per vedere l'assemblaggio dell'ultimo esemplare nello stabilimento di Böllinger Höfe (Germania).

Audi ha terminato la produzione della sua iconica Audi R8 con la costruzione dell'ultimo esemplare avvenuta nelle scorse ore. Non è sicuramente una sorpresa considerando che la casa automobilistica tedesca aveva precedentemente annunciato la volontà di eliminare gradualmente la supercar nel corso del primo trimestre del 2024 . Infatti, ha lanciato anche una versione esclusiva in Giappone.

L’ULTIMO ESEMPLARE È MOLTO SPECIALE

Pare che si tratti di un'Audi R8 V10 Performance Quattro Edition con carrozzeria coupé dipinta in Vegas Yellow, oltre ad avere dei cerchi color bronzo e un pacchetto stilistico in fibra di carbonio. Secondo quanto riportato, questo esemplare sarà esposto all'interno di un museo.

Quando Audi ha annunciato per la prima volta che avrebbe terminato la produzione della sua R8 da lì a pochi mesi, ha ricevuto tantissimi ordini. Ciò ha spinto la casa tedesca a posticipare di qualche mese la fine della produzione.

Ricordiamo che l'Audi R8 è stata presentata in anteprima sotto forma di concept in occasione del Salone di Francoforte nel 2003. La versione di serie arrivò tre anni dopo. La seconda generazione ha debutto durante il Salone di Ginevra del 2015, seguita dalla versione e-tron. Almeno per il momento, non ci sono ancora notizie ufficiali circa un ritorno della supercar, ma probabilmente il successore sarà 100% elettrico.