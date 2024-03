Il CEO di Audi, Gernot Dollne, ha approfittato della presentazione del bilancio per raccontare qualcosa di più del futuro della casa dei 4 anelli. In particolare, ha voluto fornire qualche dettaglio aggiuntivo sui modelli che la casa automobilistica lancerà sul mercato. Dollner ha affermato che Audi si sta preparando a lanciare 20 novità entro la fine del 2025. Anche se non specificato, si dovrebbe trattare di un mix di nuovi modelli e di restyling. Tra i modelli di prossimo arrivo, in estate debutterà la nuova Audi A6 e-tron di cui molto abbiamo parlato e che è già stata anticipata in passato da una concept car. Entro la fine dell'anno, invece, sarà la volta delle nuove Audi A5 e Q5 che saranno i primi modelli a disporre della nuova piattaforma Premium Platform Combustion (PPC). Entro il 2027 Audi avrà un veicolo completamente elettrico in “tutti i segmenti principali”, ha affermato il numero uno della casa automobilistica. Inoltre, pare che nel medio termine arriverà un modello a batteria che andrà a collocarsi al di sotto di A4/Q4.

LA STRATEGIA NON CAMBIA

Audi conferma che intende portare avanti la strategia di elettrificazione annunciata in passato, nonostante il mercato delle auto elettriche oggi abbia rallentato un po'. L'ultima vettura endotermica arriverà nel 2026 e poi solo nuovi modelli a batteria. Come accennato in precedenza, l'obiettivo è di arrivare ad avere un modello elettrico in ogni segmento principale del mercato entro il 2027. Ovviamente, questo non significa che Audi intenda smettere di vendere le auto endotermiche.

Come ha spiegato Dollner, un mix di modelli endotermici, ibridi ed elettrici continuerà ad essere venduto ancora per circa 10 anni. L'idea è quella di abbandonare le tecnologie tradizionali attorno al 2033 a patto, però, che le condizioni di mercato lo consentano. Infatti, la casa dei 4 anelli continuerà a monitorare l'andamento del mercato per poter reagire rapidamente in caso di importanti cambiamenti. La nostra visione è abbastanza chiara. Siamo pienamente impegnati nella mobilità elettrica. Ma se ci saranno cambiamenti nella transizione, potremo reagire ad essi. Insomma, Audi continua a portare avanti la sua strategia di elettrificazione ma con la giusta flessibilità in caso il mercato dovesse cambiare.

IL 2023

Parlando dei risultati del 2023, i ricavi sono aumentati del 13,1% raggiungendo i 69,9 miliardi di euro, l'utile operativo ha toccato i 6,3 miliardi di euro e il margine operativo è stato del 9,0%. All'interno del Gruppo Audi, i marchi Audi, Bentley, Lamborghini e Ducati hanno consegnato 1.918.912 auto e 58.224 motociclette. Il marchio Audi, in particolare, con 1.895.240 vetture consegnate, ha registrato una crescita del 17,4%. Venendo strettamente alle auto elettriche, lo scorso anno ne sono state consegnate 178.429 unità, con un aumento del 51% su base annua.